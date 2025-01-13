В Улан-Удэ на новое место перенесли крещенскую купель

В Улан-Удэ анонсировали новое место для крещенских купаний. В этом году купель оборудуют на улице Бабушкина – в районе ресторана «Баран на корове» (река Уда). Об этом на брифинге сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.
Ранее верующие окунались в прорубь на реке Селенга, возле стадиона БГУ «Спартак».
Причиной перемещения места для крещенских купаний стало строительство студенческого кампуса.
- На месте строительства кампуса всё заставлено техникой и строительными материалами. Людям там будет крайне неудобно нырять. Автомобили придётся оставлять на площади Банзарова, затем целый километр идти к купели, ещё и обратно в мокром виде. Кроме того, улицы сейчас почти все перекрыты, - сообщил Николай Зайцев.
Если улан-удэнцы оценят новое место, то оно станет ежегодным.
- Напомню, что в районе ресторана «Баран на корове» строится новый пляж. Данное место даже лучше, чем старое. Там транспортная доступность, большая автостоянка, стоячая вода и всего лишь двухметровая глубина. Если людям понравится, то будем проводить там, - добавил Зайцев.
В республике уже началась подготовка к празднованию Крещения Господня (6+). Всего планируется открыть 19 купелей и 15 мест для забора воды. Точное количество будет известно 17 января.
Купели откроются в полночь 18 января и закроются 19 января в 20:00. Ожидается участие от 10 до 20 тысяч человек.
На местах будут дежурить сотрудники полиции, инспекторы ГИМС, спасатели, медработники, представители «ВОСВОД» и органы местного самоуправления.
Сотрудники МЧС призывают жителей Бурятии отказаться от купания в необорудованных прорубях – это может закончиться трагедией. Крайне не рекомендуется окунаться людям с гипертоническими заболеваниями и болезнями сердца. Нырять в прорубь в состоянии алкогольного опьянения также запрещено.