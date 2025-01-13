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Часть Бурятии в январе накроет аномальное тепло

Часть Бурятии в январе накроет аномальное тепло
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике пообещали плюсовую температуру

На этой неделе Бурятию ждут «температурные качели». В некоторых районах ночью похолодает до -39 градусов, зато в других днём потеплеет до +1. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.

Так, во вторник, 14 января, синоптики обещают небольшой, а по северному Прибайкалью и на севере РБ – умеренный снег. Ночная температура будет колебаться от -25 до -30, местами – от -18 до -23, на юго-западе и по северной половине – от -34 до -39 градусов, на юге Байкала – от -12 до -17. Дневная опустится до -12, -17, где-то – до -21, -26, на побережье Байкала – до -6. Ветер юго-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
 
В среду, 15 января, осадки продолжатся. По северному Прибайкалью ожидается сильный снегопад. Ночью по республике – от -22 до -27, при снеге и ветре – от -12 до -17, на северо-востоке – от -28 до -33. Днём – от -6 до -11, где-то – от -14 до -19, по южному Прибайкалью – от -4 до +1. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с. Возможны позёмок, слабые метели, заносы.
 
В четверг, 16 января, по Бурятии переменная облачность и небольшой снег, в северных районах – умеренные снегопады. Ночью прогнозируют от -17 до -22, местами – от -27 до -32, по Прибайкалью – от -8 до -13. В дневное время – от -7 до -12, где-то – от -15 до -20, по южному Прибайкалью – от -5 до 0 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 12-16 м/с, позёмок.
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