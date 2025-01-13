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В заповеднике Забайкалья нашли новую колонию бакланов

В заповеднике Забайкалья нашли новую колонию бакланов
Общество,  Фото:Даурский заповедник
На реке Ульдза прошёл зимний учёт гнёзд

В Забайкальском крае, в Даурском заповеднике в ходе зимнего обследования дельты реки Ульдза в минувшем декабре обнаружена новая колония больших бакланов, насчитывающая 158 гнёзд.

- В ходе прошлого наполнения Торейских озёр в 1990-х годах важнейшими местами гнездования больших бакланов и серых цапель были открытые, покрытые степной растительностью острова, а также почти непроходимые заросли тростников и кустов ивы в обширных плавнях заболоченной дельты реки Ульдза. Выявление и учёт гнёзд в дельте в весенне-летний период чрезвычайно осложнены по причине труднодоступности этих мест. Кроме того, беспокойство птиц в результате посещения человеком гнездовых колоний в такое время может стать причиной массовой гибели яиц и птенцов из-за их переохлаждения, перегрева или поедания хищниками. Поэтому орнитологи Даурского заповедника практикуют обследование колоний в зимнее время, - рассказал ведущий научный сотрудник Олег Горошко.

Как ранее сообщали в заповеднике, в ходе летнего обследования островов наполняющегося озера Барун-Торей была выявлена первая гнездовая колония бакланов, включающая 138 гнёзд. О современном гнездовании этих птиц в дельте Ульдзы известно не было, но вероятность такая была. Поэтому оправляясь на зимнее обследование этого участка учёные предполагали, что могут найти там пока неизвестные поселения птиц. И действительно, в зарослях кустов ивы на затопленном водой участке дельты была обнаружена колония из 158 гнёзд, растянувшаяся на 700 м вдоль русла реки. Внимательный осмотр показал – часть построек двухлетние. Значит бакланы начали гнездиться здесь ещё в 2023 году, тогда поселение насчитывало приблизительно 25 гнёзд.

- Таким образом, общая численность бакланов на Торейских озёрах в 2024 году составила почти 300 семей. Удивительно, что ни на островах, ни в дельте не были найдены гнёзда серых цапель, хотя обычно эти птицы начинают гнездиться первыми, а затем к ним подселяются бакланы. В ходе обследования дельты впервые подтверждено также обитание здесь ондатры – обнаружено две хатки. Эти животные жили здесь в 1990-х годах, но во время многолетней засухи исчезли. Судя по внушительному размеру куч найденные домики существуют здесь уже вероятно второй год, - добавил учёный.

Забайкальский край птицы заповедник

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