В Бурятии с 95-летием поздравили труженицу тыла

10 января в Бурятии свой 95-летний юбилейный день рождения отметила участница трудового фронта, ветеран труда Матрёна Маркеловна Михайлова. Она родилась в селе Серовка Еравнинского района (ныне Тужинка).- Когда мне было 10 лет, наша семья переехала в село Киров. Семья была многодетной, кроме меня было 3 сестры и 3 брата. Война заставляла детей слишком рано взрослеть. Поскольку я была старшей, рано пришлось стать помощницей маме и по хозяйству, и по воспитанию младших братьев и сестёр. С 11 лет начала работать на полевом стане поваром, с 12 лет стала работать дояркой, ухаживала и пасла коров, ездила заготавливать дрова и вывозила на быках. После ранения с фронта вернулся отец, и в 1947 году наша семья переехала в село Зун-Хурай. Вскоре не стало отца, чтобы помочь матери, пошла работать сучкорезом в лесу. Приходилось много трудиться, со взрослыми наравне выполняла любые работы, - рассказывает о своём детстве труженица тыла.Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в 26 лет Матрёна Маркеловна вышла замуж за Виктора Семёновича Михайлова, родили и воспитали дочь Светлану. Когда мужа перевели в Верхне-Удинский леспромхоз, она устроилась сторожем и проработала до пенсии. Сегодня Матрёна Маркеловна – счастливая бабушка в окружении двух любимых внучек и правнука.- Юбиляру вручены поздравительные открытки президента РФ В.В. Путина, главы Республики Бурятия А.С. Цыденова, сертификат на единовременную денежную выплату, благодарственное письмо администрации МО «Хоринский район» и памятные подарки, - отметили в отделе социальной защиты населения по Хоринскому району.