В Туле состоится выставка в честь бурятского спортсмена и конструктора

В Тульском государственном музее оружия состоится открытие юбилейной выставки в честь столетия со дня рождения уроженца Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа, выдающегося советского конструктора спортивных пистолетов и револьверов, спортсмена мирового класса, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Бурятской АССР Ефима Хайдурова.Как сообщили в полпредстве Бурятии в Москве, Ефим Леонтьевич известен созданием великолепных образцов спортивного оружия. Первые три образца пистолета, получившего название «Х-1МТ Бауманец», он изготовил в мастерских военного училища. В 1962 году на чемпионате мира в Каире Хайдуров взял серебряную медаль, стреляя из револьвера собственной разработки ТОЗ-36, а спустя 5 лет он стал старшим тренером сборной СССР и под его руководством сборная завоевала все возможные награды.В 1964 году совместно с Разореновым Ефим Хайдуров создал свой самый знаменитый пистолет ХР-64. До 90-х годов этот продуктивный тандем разработал серию спортивных пистолетов ИЖ-ХР-30, ИЖ-ХР-31, ХР-79, ХР-82, ХРБ-88.Открытие выставки состоится 16 января.