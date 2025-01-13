13 января

12 января

Популярное

В Туле состоится выставка в честь бурятского спортсмена и конструктора

В Туле состоится выставка в честь бурятского спортсмена и конструктора
Общество,  Фото:паблик полпредства РБ в Москве
Ефим Хайдуров был разработчиком пистолета ХР-64

В Тульском государственном музее оружия состоится открытие юбилейной выставки в честь столетия со дня рождения уроженца Аларского района Усть-Ордынского Бурятского округа, выдающегося советского конструктора спортивных пистолетов и револьверов, спортсмена мирового класса, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Бурятской АССР Ефима Хайдурова.

Как сообщили в полпредстве Бурятии в Москве, Ефим Леонтьевич известен созданием великолепных образцов спортивного оружия. Первые три образца пистолета, получившего название «Х-1МТ Бауманец», он изготовил в мастерских военного училища. В 1962 году на чемпионате мира в Каире Хайдуров взял серебряную медаль, стреляя из револьвера собственной разработки ТОЗ-36, а спустя 5 лет он стал старшим тренером сборной СССР и под его руководством сборная завоевала все возможные награды.

В 1964 году совместно с Разореновым Ефим Хайдуров создал свой самый знаменитый пистолет ХР-64. До 90-х годов этот продуктивный тандем разработал серию спортивных пистолетов ИЖ-ХР-30, ИЖ-ХР-31, ХР-79, ХР-82, ХРБ-88.

Открытие выставки состоится 16 января.

Возрастное ограничение: 6+.
Усть-Ордынский Бурятский округ выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Легкоатлеты Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Легкоатлеты Бурятии выиграли 11 медалей первенства ДФО
Общество, 13.01.2025
В копилке спортсменов: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды
Учёные определили климат Восточной Сибири 500 млн лет назад
Учёные определили климат Восточной Сибири 500 млн лет назад
Общество, 13.01.2025
Химический состав горных пород помогает реконструировать климат
В Иркутске обустраивают комплекс крещенской иордани
В Иркутске обустраивают комплекс крещенской иордани
Общество, 13.01.2025
Праздничное мероприятие начнётся с крестного хода
В Туле состоится выставка в честь бурятского спортсмена и конструктора
В Туле состоится выставка в честь бурятского спортсмена и конструктора
Общество, 13.01.2025
Ефим Хайдуров был разработчиком пистолета ХР-64
В трёх городах Монголии реализуют экопроект стоимостью 6,9 млн долларов
В трёх городах Монголии реализуют экопроект стоимостью 6,9 млн долларов
Общество, 13.01.2025
Будет создано 300 тысяч гектаров новых зелёных насаждений
В заповеднике Забайкалья нашли новую колонию бакланов
В заповеднике Забайкалья нашли новую колонию бакланов
Общество, 13.01.2025
На реке Ульдза прошёл зимний учёт гнёзд
В районе Бурятии новогодний малыш стал 8-м ребёнком в семье
В районе Бурятии новогодний малыш стал 8-м ребёнком в семье
Общество, 13.01.2025
В Кижингинском районном секторе произведена регистрация первой актовой записи о рождении в 2025 году
В Бурятии с 95-летием поздравили труженицу тыла
В Бурятии с 95-летием поздравили труженицу тыла
Общество, 13.01.2025
Юбилей отпраздновала Матрёна Михайлова
Житель района Бурятии отпраздновал 95-летний юбилей
Житель района Бурятии отпраздновал 95-летний юбилей
Общество, 13.01.2025
Он принимал поздравления в СП «Адамовское»
В Бурятию не дали ввезти 4 кг конского волоса из Монголии
В Бурятию не дали ввезти 4 кг конского волоса из Монголии
Общество, 13.01.2025
Всего за прошлый год возбуждено 140 дел об административных правонарушениях
Загрузка...
^