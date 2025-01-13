В Бурятии разыграли «Кубок Байкала» по футзалу

12 января в Улан-Удэ завершился «Кубок Байкала» по футзалу. На протяжении четырёх дней в физкультурно-спортивном комплексе 16 команд выявляли сильнейшего.По итогам, первое место заняла команда «Бурятия 2012» из столицы республики. Вторыми стали спортсмены из «Байкал-Унга», представлявшие Иркутскую область. На третьем месте монгольские игроки команды «Deren» из Улан-Батора.Кроме этого, были определены лучшие игроки турнира. Лучший бомбардир – Гребнёв Дмитрий («Бурятия 2012»). Лучший защитник – Мусиенко Антон («Байкал-Унга»). Лучший вратарь – Чагвадорж Анар («Deren»). Лучший нападающий – Цыбенов Даши («Гранд-СШОР»). Лучший игрок – Бадмаев Роман («Бурятия 2012»). Лучшими тренерами турнира признаны Павел Разуваев и Сергей Иванов.Отметим также, что в нижней сетке «Малый Кубок Байкала» выиграла улан-удэнская «Спарта», сообщает ДФЛ РБ.