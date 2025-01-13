В трёх городах Монголии реализуют экопроект стоимостью 6,9 млн долларов

Проект «Устойчивый, жизнестойкий, зелёный город», направленный на снижение негативных последствий изменения климата, будет реализован в трёх городах Монголии: Улан-Баторе, Эрдэнэте и Дархане. Этот проект, поддерживаемый Организацией Объединённых Наций, реализуют в более чем в 20 странах. Сейчас он находится на стадии подготовки и исследований. В рамках подготовки проекта проведены предварительные обсуждения, экологические исследования и деловые встречи, посвящённые планируемым результатам.Реализация проекта начнётся в 2026 году и продлится пять лет, охватывая в общей сложности 11 ключевых отраслевых показателей. Особое внимание уделяется повышению качества жизни, устойчивому управлению природными ресурсами и развитию инфраструктуры. По отраслевым показателям город Дархан был признан одним из самых перспективных городов для реализации данного проекта. Это связано с его благоприятными демографическими и географическими условиями, которые создают возможности для увеличения зелёных насаждений, решения проблемы управления отходами и ускорения социально-экономического развития.Проект, который будет реализован в трёх городах Монголии, получил финансирование в размере 6,9 миллионов долларов США. В настоящее время пока не определены точные суммы, которые будут выделены каждому из этих городов на реализацию соответствующих мероприятий.Как отметил советник по вопросам городских отходов проекта Б. Эрдэнээ, успешное завершение проекта приведёт к значительным положительным изменениям. Ожидается, что около 60 тысяч человек получат прямые и косвенные выгоды от его реализации.- Сокращение выбросов парниковых газов составит 8 миллионов тонн, а за счёт лесовосстановления и озеленения будет создано 300 тысяч гектаров новых зелёных насаждений. Эти меры помогут значительно улучшить экологическую ситуацию, повысят качество жизни и будут способствовать устойчивому развитию региона, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».