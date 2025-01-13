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В Северобайкальске первым ребёнком 2025 года стал мальчик

В Северобайкальске первым ребёнком 2025 года стал мальчик
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Он появился на свет 4 января

9 января в Бурятии состоялась выписка первого малыша, рождённого в Северобайкальске в 2025 году. 4 января в семье Артёма и Елены родился первый и долгожданный сын, весом 3130 грамм и ростом 53 см.

На выписке присутствовали представители администрации города и городского совета депутатов. Они поздравили родителей с рождением сына, пожелали малышу и семье здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта, а также вручили памятные подарки.

По информации руководителя ЧУЗ «РЖД-Медицина» Северобайкальска, в период новогодних праздников в родильном отделении появилось на свет 3 малыша: 2 мальчика и девочка. Об этом сообщили в администрации города.
Бурятия Северобайкальск дети

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