В Северобайкальске первым ребёнком 2025 года стал мальчик

Он появился на свет 4 января
9 января в Бурятии состоялась выписка первого малыша, рождённого в Северобайкальске в 2025 году. 4 января в семье Артёма и Елены родился первый и долгожданный сын, весом 3130 грамм и ростом 53 см.
На выписке присутствовали представители администрации города и городского совета депутатов. Они поздравили родителей с рождением сына, пожелали малышу и семье здоровья, семейного благополучия, тепла и уюта, а также вручили памятные подарки.
По информации руководителя ЧУЗ «РЖД-Медицина» Северобайкальска, в период новогодних праздников в родильном отделении появилось на свет 3 малыша: 2 мальчика и девочка. Об этом сообщили в администрации города.
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