В Усть-Ордынском округе состоится межмуниципальный культурный марафон

Межмуниципальный культурный марафон, посвящённый 80-летнему юбилею Великой Победы, пройдёт в Усть-Ордынском Бурятском округе в этом году. Организаторами мероприятия выступят администрация округа и шесть областных государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных администрации.Как рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, концепция патриотической акции уже практически готова. Планируется, что в муниципалитетах пройдут концерты ансамбля песни и танца «Степные напевы» - с песнями и танцами военных лет, состоятся передвижная выставка национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа, книжная выставка-продажа Усть-Ордынской национальной библиотеки имени М.Н. Хангалова, мастер-классы мастеров Усть-Ордынского центра художественных народных промыслов. Кроме того, киноконцертный зал «Эрдэм» организует выездной бесплатный показ художественного фильма о войне.- Искусство военных лет станет главной темой масштабного культурного марафона, который призван объединить всех жителей УОБО в преддверии юбилейной даты. Планируется, что ансамбль «Степные напевы» с концертной программой будет гастролировать и по другим территориям Иркутской области накануне Дня Победы, - сказал глава округа.По словам Анатолия Прокопьева, в 2025 году будет продолжена акция «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», в рамках которой художники, преподаватели школ искусств Усть-Ордынского Бурятского округа в 2024 году написали 13 портретов солдат – уроженцев округа, не вернувшихся с войны. Эти портреты стали экспонатами районных краеведческих музеев.Также будет продолжена работа по созданию школьных музеев. «Юбилейные поручения» администрации округа уже направлены директорам тех образовательных организаций, где ранее не было музеев. Будет создано более двадцати новых музеев, где центральное место займут экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне и специальной военной операции.Кроме того, в УОБО готовится ряд просветительских проектов, направленных на патриотическую работу с подрастающим поколением. Школьники смогут поучаствовать в разных мероприятиях, например, самостоятельно снять видеоролик «Живая история». Также учащиеся детских школ искусств изготовят скульптурные макеты «Памяти Великой Победы», лучшие авторские проекты мастера возьмут в работу для подготовки скульптур для населённых пунктов УОБО. Такой конкурс будет объявлен в округе впервые. Будут проведены анкетирование «Отечественная война глазами юного поколения» и цикл краеведческих часов «Ваш подвиг будет жить в веках» - о Героях Советского Союза-уроженцах округа. Помимо этого, в школах пройдут уроки мужества «Сибиряки в годы ВОВ». В округе планируется провести конкурс исследовательских работ «История моей семьи, опалённая огнём войны». Состоятся десятки других творческих мероприятий и спортивных соревнований.Юбилею Победы в Великой Отечественной войне планируется также посвятить межмуниципальный месячник по родному (бурятскому) языку на тему «Как хорошо на свете без войны» и акцию единого действия «Говорим на родном языке». Кроме того, знаменательной дате будет посвящён областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.