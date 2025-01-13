13 января

12 января

Популярное

В Усть-Ордынском округе состоится межмуниципальный культурный марафон

В Усть-Ордынском округе состоится межмуниципальный культурный марафон
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Его посвятят юбилею Великой Победы

Межмуниципальный культурный марафон, посвящённый 80-летнему юбилею Великой Победы, пройдёт в Усть-Ордынском Бурятском округе в этом году. Организаторами мероприятия выступят администрация округа и шесть областных государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных администрации.

Как рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев, концепция патриотической акции уже практически готова. Планируется, что в муниципалитетах пройдут концерты ансамбля песни и танца «Степные напевы» - с песнями и танцами военных лет, состоятся передвижная выставка национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа, книжная выставка-продажа Усть-Ордынской национальной библиотеки имени М.Н. Хангалова, мастер-классы мастеров Усть-Ордынского центра художественных народных промыслов. Кроме того, киноконцертный зал «Эрдэм» организует выездной бесплатный показ художественного фильма о войне.

- Искусство военных лет станет главной темой масштабного культурного марафона, который призван объединить всех жителей УОБО в преддверии юбилейной даты. Планируется, что ансамбль «Степные напевы» с концертной программой будет гастролировать и по другим территориям Иркутской области накануне Дня Победы, - сказал глава округа.

По словам Анатолия Прокопьева, в 2025 году будет продолжена акция «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», в рамках которой художники, преподаватели школ искусств Усть-Ордынского Бурятского округа в 2024 году написали 13 портретов солдат – уроженцев округа, не вернувшихся с войны. Эти портреты стали экспонатами районных краеведческих музеев.

Также будет продолжена работа по созданию школьных музеев. «Юбилейные поручения» администрации округа уже направлены директорам тех образовательных организаций, где ранее не было музеев. Будет создано более двадцати новых музеев, где центральное место займут экспозиции, посвящённые Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Кроме того, в УОБО готовится ряд просветительских проектов, направленных на патриотическую работу с подрастающим поколением. Школьники смогут поучаствовать в разных мероприятиях, например, самостоятельно снять видеоролик «Живая история». Также учащиеся детских школ искусств изготовят скульптурные макеты «Памяти Великой Победы», лучшие авторские проекты мастера возьмут в работу для подготовки скульптур для населённых пунктов УОБО. Такой конкурс будет объявлен в округе впервые. Будут проведены анкетирование «Отечественная война глазами юного поколения» и цикл краеведческих часов «Ваш подвиг будет жить в веках» - о Героях Советского Союза-уроженцах округа. Помимо этого, в школах пройдут уроки мужества «Сибиряки в годы ВОВ». В округе планируется провести конкурс исследовательских работ «История моей семьи, опалённая огнём войны». Состоятся десятки других творческих мероприятий и спортивных соревнований.

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне планируется также посвятить межмуниципальный месячник по родному (бурятскому) языку на тему «Как хорошо на свете без войны» и акцию единого действия «Говорим на родном языке». Кроме того, знаменательной дате будет посвящён областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение: 6+.
Усть-Ордынский Бурятский округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В заповеднике Забайкалья нашли новую колонию бакланов
В заповеднике Забайкалья нашли новую колонию бакланов
Общество, 13.01.2025
На реке Ульдза прошёл зимний учёт гнёзд
В районе Бурятии новогодний малыш стал 8-м ребёнком в семье
В районе Бурятии новогодний малыш стал 8-м ребёнком в семье
Общество, 13.01.2025
В Кижингинском районном секторе произведена регистрация первой актовой записи о рождении в 2025 году
В Бурятии с 95-летием поздравили труженицу тыла
В Бурятии с 95-летием поздравили труженицу тыла
Общество, 13.01.2025
Юбилей отпраздновала Матрёна Михайлова
Житель района Бурятии отпраздновал 95-летний юбилей
Житель района Бурятии отпраздновал 95-летний юбилей
Общество, 13.01.2025
Он принимал поздравления в СП «Адамовское»
В Бурятию не дали ввезти 4 кг конского волоса из Монголии
В Бурятию не дали ввезти 4 кг конского волоса из Монголии
Общество, 13.01.2025
Всего за прошлый год возбуждено 140 дел об административных правонарушениях
В Бурятии насчитали более 70 газет
Общество, 13.01.2025
А за год в республике напечатали почти 11 миллионов экземпляров
В Бурятии открыли три ледовые переправы
В Бурятии открыли три ледовые переправы
Общество, 13.01.2025
Они работают в Улан-Удэ и двух районах республики
Улан-удэнцы рассказали, чем занимаются по дороге на работу
Улан-удэнцы рассказали, чем занимаются по дороге на работу
Общество, 13.01.2025
Большинство из них читают, слушают музыку и спят
Часть Бурятии в январе накроет аномальное тепло
Часть Бурятии в январе накроет аномальное тепло
Общество, 13.01.2025
В республике пообещали плюсовую температуру
Загрузка...
^