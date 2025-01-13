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В Иркутске обустраивают комплекс крещенской иордани

В Иркутске обустраивают комплекс крещенской иордани
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Праздничное мероприятие начнётся с крестного хода

С начала января в Иркутске, на территории залива Якоби ведут обустройство комплекса «Иркутская Иордань». Подготовку к проведению 19 января православного праздника Крещение Господне обсудили на рабочем совещании с участием настоятеля Александро-Невского храма Марка Косолапова, представителей профильных комитетов мэрии, правоохранительных органов, муниципальных предприятий.

В настоящее время производят работы по наращиванию льда в месте организации массового мероприятия. На прошлой неделе его толщина составляла 44 сантиметра. Для обеспечения безопасности площадка будет огорожена. Запланировано создание ледяных скульптур подсвечников и крестов. Предусмотрено обустройство двух прорубей для забора воды и двух для купания.

Специалисты обращают внимание горожан на то, что вода из водоёма пригодна только для наружного применения. Для питья следует набирать в храме.

– Служба будет проходить в храме Александра Невского, где накануне состоится обряд освящения воды. Особо отмечу, что в ночь с 18 на 19 января купание запрещено. Праздничное мероприятие начнётся с крестного хода от храма до иордани. После освящения мест погружения можно искупаться. В ночь на 20 января купели будут засыпаны снегом, – подчеркнул протоиерей Марк Косолапов.

Как сообщили в администрации Иркутска, на совещании рассмотрели вопросы охраны общественного порядка, организации движения и парковки транспорта, оказания медицинской помощи, установки палаток для переодевания и обогрева, обеспечения горячим чаем, мобильными туалеты, контейнерами для сбора мусора. Обсудили периодичность замеров толщины льда и взятия проб воды.

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Иркутск Крещение Праздники

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