В районе Бурятии новогодний малыш стал 8-м ребёнком в семье

В Кижингинском районном секторе произведена регистрация первой актовой записи о рождении в 2025 году
9 января в Кижингинском районе Бурятии зарегистрировали первую актовую запись о рождении в 2025 году. Ханда Цырендоржиевна стала мамой в восьмой раз.
1 января на свет появился сын Дондок. В дружной семье Зорика Дондоковича и Ханды Цырендоржиевны воспитываются 6 мальчиков и 2 девочки.
Консультант Кижингинского сектора поздравила счастливого отца, вручила ему свидетельство о рождении и пожелала успехов в воспитании детей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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В Кижингинском районном секторе произведена регистрация первой актовой записи о рождении в 2025 году
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