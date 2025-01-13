В районе Бурятии новогодний малыш стал 8-м ребёнком в семье

9 января в Кижингинском районе Бурятии зарегистрировали первую актовую запись о рождении в 2025 году. Ханда Цырендоржиевна стала мамой в восьмой раз.1 января на свет появился сын Дондок. В дружной семье Зорика Дондоковича и Ханды Цырендоржиевны воспитываются 6 мальчиков и 2 девочки.Консультант Кижингинского сектора поздравила счастливого отца, вручила ему свидетельство о рождении и пожелала успехов в воспитании детей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.