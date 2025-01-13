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В Бичурском районе Бурятии рассказали о первых детях 2025 года

В Бичурском районе Бурятии рассказали о первых детях 2025 года
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Первую малышку назвали Татьяной

В Бичурском районе Бурятии первым ребёнком, родившимся в наступившем 2025 году, стала девочка Татьяна. Она появилась на свет 6 января у Владимира Сергеевича и Оксаны Владимировны.

Первым зарегистрированным ребёнком в новом году, в рамках суперсервиса «Рождение ребёнка» на основании заявления и медицинского документа о рождении, поступивших в электронном виде с портала Госуслуг, стала Василиса, которая родилась 28 декабря 2024 года у Андрея Ивановича и Кристины Эдуардовны.

Родителям вручили свидетельства о рождении детей, пожелали, чтобы малышки росли весёлыми, счастливыми и здоровыми.

- Пусть девочки радуют родителей своими улыбками, маленькими и большими успехами и крепкими детскими объятиями, - отметили в пресс-службе управления ЗАГС РБ.
Бурятия новорожденные дети ЗАГС

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