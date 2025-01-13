В Улан-Удэ проходит международный сбор юных теннисистов

Он завершится 14 января
Юные теннисисты Дальнего Востока, Китая и Монголии проводят сбор в Бурятии. Об этом сообщает федерация настольного тенниса России.
«38 юных теннисистов до 16 лет из Республик Бурятия, Саха (Якутия), Монголии и КНР принимают участие в новогоднем тренировочном сборе, который проходит в Улан-Удэ 1-14 января 2025 года», - сказано в сообщении.
Тренировочный процесс идёт под руководством российских, китайских и монгольских тренеров.
Поддержку в организации и проведении мероприятия оказывают федерации настольного тенниса России и Бурятии.
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