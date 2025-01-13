Этой зимой юг Байкала может не покрыться льдом

Да и всё озеро тоже



На Байкале сохраняется сложная обстановка, речи о становлении льда пока не идёт. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России. Он базируется в Листвянке (Иркутская область).

«По бухтам и заливам забереги (кромка льда у берегов замерзающего моря или реки - ред.), но и там ледовый покров неустойчивый, - сказано в сообщении. - На севере лёд наблюдается на удалении 5-7 км, середина Байкала открыта, парит».

В проливе Малое Море между Ольхоном и брегом Байкала в районе паромной переправы открытая вода. Со стороны Ольхона промежутками лёд, всё остальное - вода.

«На юге становление льда не предвидится», - считают спасатели.