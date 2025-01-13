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В аэропорт «Байкал» доставили новое парковочное оборудование

В аэропорт «Байкал» доставили новое парковочное оборудование
Общество,  Фото:страница Дмитрия Гармаева во "Вконтакте"

Но автомобилисты пока не довольны

На парковке нового терминала внутренних линий аэропорта Улан-Удэ, который открыли в ноябре 2024 года, приступили к монтажу новой парковочной системы въезда и выезда транспортных средств.

«Наконец-то доставили долгожданное оборудование новой парковочной системы привокзальной площади, и подрядчики начали его устанавливать, - сообщил 12 января на своей странице во «Вконтакте» гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. - По проекту у нас будет три въезда и четыре выезда (с учётом выделенной линии для автобусов). До конца января планируем закончить монтаж и пусконаладочные работы оборудования».

Отвечая на вопросы подписчиков, Гармаев пообещал, что после монтажа системы автобусы будут доезжать прямо до аэровокзала.

Народ негодует

В популярном паблике «Аноним 03» во «Вконтакте» 12 января появился пост, критикующий ныне действующую систему въезда и выезда с парковки у нового терминала.

«Вот с въездом и выездом с парковки аэропорта уж точно надо что-то решать оперативно. <> Ладно я уже не первый раз, и прошу пассажира за две-три машины до шлагбаума сходить оплатить, чтобы не задерживать других. Внимание, вопросы: когда-нибудь увеличат количество выездов? Может, установят несколько терминалов оплаты стоянки, например, один в здании аэропорта, два-три на парковке и на каждом шлагбауме? Оборудуют ли нормальные парковочные места вне аэропорта?»

В комментариях большинство читателей делятся мнением, что очереди создаются сознательно:

«Зачем? Это же халявные бабки...»

«Пробку не мы создаём, а платим за что не понятно…»

«Знаков нет, кто как хочет, так и едет, терминалы не справляются. Ограждение во всю длину, и выходящие пассажиры упираются в остановочный пункт и начинают скакать по бордюрам с багажом в одну дырку… Очень стыдно перед гостями города!»

«Вопрос специально не решается, более того искусственно создан для получения побольше бабок. Наверх отстёгивается процент, вот и весь ответ. Самое противное, что сидят люди в правительстве и на зарплате из бюджета, отвечают, что всё нормально, мол, у всех так».

Редкие комментарии знакомых с ситуацией пользователей, к сожалению, погрязли в волнах негодования. Даже несмотря на то, что в обсуждении дали ссылку на пост Дмитрия Гармаева про поступление нового парковочного оборудования.

Аэропорт "Байкал" авиация парковки дорожное движение автомобилисты

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