В аэропорт «Байкал» доставили новое парковочное оборудование

Но автомобилисты пока не довольны
На парковке нового терминала внутренних линий аэропорта Улан-Удэ, который открыли в ноябре 2024 года, приступили к монтажу новой парковочной системы въезда и выезда транспортных средств.
«Наконец-то доставили долгожданное оборудование новой парковочной системы привокзальной площади, и подрядчики начали его устанавливать, - сообщил 12 января на своей странице во «Вконтакте» гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев. - По проекту у нас будет три въезда и четыре выезда (с учётом выделенной линии для автобусов). До конца января планируем закончить монтаж и пусконаладочные работы оборудования».
Отвечая на вопросы подписчиков, Гармаев пообещал, что после монтажа системы автобусы будут доезжать прямо до аэровокзала.
Народ негодует
В популярном паблике «Аноним 03» во «Вконтакте» 12 января появился пост, критикующий ныне действующую систему въезда и выезда с парковки у нового терминала.
«Вот с въездом и выездом с парковки аэропорта уж точно надо что-то решать оперативно. <> Ладно я уже не первый раз, и прошу пассажира за две-три машины до шлагбаума сходить оплатить, чтобы не задерживать других. Внимание, вопросы: когда-нибудь увеличат количество выездов? Может, установят несколько терминалов оплаты стоянки, например, один в здании аэропорта, два-три на парковке и на каждом шлагбауме? Оборудуют ли нормальные парковочные места вне аэропорта?»
В комментариях большинство читателей делятся мнением, что очереди создаются сознательно:
«Зачем? Это же халявные бабки...»
«Пробку не мы создаём, а платим за что не понятно…»
«Знаков нет, кто как хочет, так и едет, терминалы не справляются. Ограждение во всю длину, и выходящие пассажиры упираются в остановочный пункт и начинают скакать по бордюрам с багажом в одну дырку… Очень стыдно перед гостями города!»
«Вопрос специально не решается, более того искусственно создан для получения побольше бабок. Наверх отстёгивается процент, вот и весь ответ. Самое противное, что сидят люди в правительстве и на зарплате из бюджета, отвечают, что всё нормально, мол, у всех так».
Редкие комментарии знакомых с ситуацией пользователей, к сожалению, погрязли в волнах негодования. Даже несмотря на то, что в обсуждении дали ссылку на пост Дмитрия Гармаева про поступление нового парковочного оборудования.