В Бурятии сегодня небольшой снег

В столице будет тепло
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, местами небольшой снег.
Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура днём -11…-16, местами -20…-25, по Прибайкалью до -5.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура днём -11…-13.
Да и всё озеро тоже
Но автомобилисты пока не довольны
В столице будет тепло
Там пролетел непонятный светящийся шар
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