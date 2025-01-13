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В Бурятии сегодня небольшой снег

В Бурятии сегодня небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В столице будет тепло

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике облачно, местами небольшой снег.

Ветер северо-западный 5-10, утром и днём в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура днём -11…-16, местами -20…-25, по Прибайкалью до -5.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура днём -11…-13. 
прогноз погоды

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