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В Улан-Удэ стали известны новые тарифы на коммунальные услуги

В Улан-Удэ стали известны новые тарифы на коммунальные услуги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Их увеличат с 1 июля 2025 года

В середине года в столице Бурятии, как обычно, увеличат плату за услуги жилищно-коммунального комплекса. На официальном сайте органов власти Бурятии опубликовали сводную таблицу будущих цен на коммунальные услуги в сравнении с действующими сейчас (с 1 июля 2024 года).

Итак, с 1 июля текущего года:

Холодная вода за кубометр: 37,58 руб. (30,82 руб. сейчас).

Водоотведение (канализация) за кубометр: 46,12 руб. (39,59 руб.).

Горячая вода за кубометр по открытой системе теплоснабжения (то есть непосредственно из теплосетей): 203,83 руб. (180,25).

Горячая вода за кубометр по закрытой системе теплоснабжения (с подогревом у потребителя): 187,42 руб. (163,42).

Отопление за 1 Гкал: 2939,08 руб. (2600,96).

Электроэнергия за киловатт-час: 4,2476 руб. (3,772).

Вывоз кубометра бытового мусора: 613,1 рублей для населения, 684,92 для категории «прочие» (542,61 и 582,43 соответственно).

Кстати, рядом приводится сравнительная таблица тарифов на «коммуналку» с 2008 года. В тот год за электричество жители столицы Бурятии платили 1 рубль 35 копеек, а за холодную воду – 7 рублей 39 копеек.

А вот в первой половине 2015 года, ровно десять лет назад, плата за киловатт-час составляла уже 2 рубля 87 копеек, а за кубометр холодной воды – 13 рублей 56 копеек.

Отметим, что увеличивать тарифы примерно на размер инфляции ежегодно с 1 июля в России стали в 2012 году.

В 2022 году, правда, пришлось повысить стоимость услуг ЖКХ целых два раза за шесть месяцев: с 1 июля и внепланово с 1 декабря. Но потом цены не менялись в течение полутора лет до 1 июля 2024 года.

ЖКХ тарифы РСТ инфляция повышение цен

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