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В Иркутске отремонтировали мемориальный комплекс «Вечный огонь»

В Иркутске отремонтировали мемориальный комплекс «Вечный огонь»
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Там установлено новое освещение

В Иркутске завершили ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь». В рамках проекта был отреставрирован внешний вид комплекса и налажены линии электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в своём Telegram-канале.

На ремонт объекта ушло около два месяца. Работы начались в конце октября 2024 года.

- Сделано немало: переложили гранитную плитку, заменив изношенные и сломанные элементы, выполнили полировку блоков, отреставрировали и заново разместили монолитные ступени из гранита на лестнице, поменяли основания тротуарной плитки. Также отремонтировали линии электроснабжения: проложили новые кабельные линии, установили опоры освещения и светодиодные светильники. Вечером фонари подсвечиваются красным цветом, - сообщил Болотов.

В этом году Россия отмечает 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Иркутска отметил, что «ремонт мемориального комплекса станет хорошим подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам к юбилею Победы».


мемориал вечный огонь

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