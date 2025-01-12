В Иркутске отремонтировали мемориальный комплекс «Вечный огонь»

В Иркутске завершили ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь». В рамках проекта был отреставрирован внешний вид комплекса и налажены линии электроснабжения. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов в своём Telegram-канале.На ремонт объекта ушло около два месяца. Работы начались в конце октября 2024 года.- Сделано немало: переложили гранитную плитку, заменив изношенные и сломанные элементы, выполнили полировку блоков, отреставрировали и заново разместили монолитные ступени из гранита на лестнице, поменяли основания тротуарной плитки. Также отремонтировали линии электроснабжения: проложили новые кабельные линии, установили опоры освещения и светодиодные светильники. Вечером фонари подсвечиваются красным цветом, - сообщил Болотов.В этом году Россия отмечает 80-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мэр Иркутска отметил, что «ремонт мемориального комплекса станет хорошим подарком ветеранам, труженикам тыла и их потомкам к юбилею Победы».