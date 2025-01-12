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В Бурятии временно запретили движение большегрузов на Мандрике

В Бурятии временно запретили движение большегрузов на Мандрике
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там идёт снегопад

В Прибайкальском районе Бурятии ввели ограничение движения для большегрузов на перевале Мандрик.

«Введено ограничение движения для большегрузов в связи со снегопадом и поломками фур», - сообщается в районной группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

На месте дежурят сотрудники ГИБДД и федеральной дорожной службы

- На этом направлении работают одновременно две КДМ и погрузчик. Убедительно просим не создавать помехи для работы специализированного дорожного транспорта! При движении по федеральным трассам необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности, автомобилистам следует отказаться от дальних поездок! – обратились в Упрдор «Южный Байкал». 
федеральная трасса перевал Снегопад

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