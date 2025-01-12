12 января

11 января

10 января

Популярное

Победитель XIX Кубка Улан-Удэ по футзалу получил путёвку на турнир в Казахстане

Победитель XIX Кубка Улан-Удэ по футзалу получил путёвку на турнир в Казахстане
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ

Он пройдёт в апреле

Команда «БайкалАвтоТрак», победитель Кубка города Улан-Удэ по футзалу 2025 года, весной отправится в Астану на XXII турнир Yeleu cup.

«Благодаря договоренности Ассоциации любительского футбола Бурятии и Аstana Fytbol Ligasy победитель Кубка Улан-Удэ по футзалу получил путёвку на международный турнир Yeleu cup в Казахстане», - сообщает официальный телеграм-канал улан-удэнского турнира.

Как рассказал тренер команды Allur Станислав О-Юн-Бем, в декабре 2024 года в Астане прошёл Кубок чемпионов, в котором приняли участие более 20 команд со всего Казахстана. Победитель получил право представлять страну в XIX Кубке Улан-Удэ по футзалу.

И вот теперь ответный визит.   

- Каждый год мы стараемся расширить географию нашего турнира, - рассказал президент Ассоциации любительского футбола Бурятии, организатор Кубка Улан-Удэ по футзалу Дугар Санжицыбиков. - Чтобы пригласить команды из других стран, я побывал в 2024 году на чемпионате мира по футзалу и специально ездил в Астану. Благодаря этому в Улан-Удэ впервые прилетела команда из Казахстана. Мы наладили сотрудничество с Astana Fytbol Ligasy. Её президент Мурат Елеупов в ответ пригласил команды из Бурятии на международный турнир Yeleu cup в Казахстане. Это право получила команда «БайкалАвтоТрак», которая выиграла в этом году Кубок Улан-Удэ.

XXII Yeleu cup пройдёт 10-13 апреля 2025 года в Астане. В нем примут участие команды из Казахстана, России, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, также приглашены команды из Китая и Австралии.

Как сообщал «Байкал-Daily», «БайкалАвтоТрак» 8 января одержал победу в финале Кубка Улан-Удэ в напряжённой борьбе с опытными игроками команды «Навбахор-2» из Узбекистана.
Кубок города Улан-Удэ футзал Казахстан спорт турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии рвутся стать шаманами
Жители Бурятии рвутся стать шаманами
Общество, 12.01.2025
Однако вступить на этот путь могут только избранные 
В Бурятии ожидается снег
В Бурятии ожидается снег
Общество, 12.01.2025
В некоторых районах прогнозируется усиление ветра
В районе Бурятии родился первый в 2025 году ребёнок
В районе Бурятии родился первый в 2025 году ребёнок
Общество, 11.01.2025
Маму новорождённого поздравили
В Улан-Удэ у водителя конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
В Улан-Удэ у водителя конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Общество, 11.01.2025
Автомобилист неоднократно отказывался от прохождения медосвидетельствования 
Жителей Бурятии призывают соблюдать безопасность во время крещенский купаний
Жителей Бурятии призывают соблюдать безопасность во время крещенский купаний
Общество, 11.01.2025
Окунаться можно лишь в специально оборудованных купелях
«Самолёт, катера»: Со дна Байкала подняли более 120 крупногабаритных находок
«Самолёт, катера»: Со дна Байкала подняли более 120 крупногабаритных находок
Общество, 11.01.2025
Водолазы МЧС проводят генеральную уборку Байкала
Жительница Бурятии отметила 85-летие
Жительница Бурятии отметила 85-летие
Общество, 11.01.2025
Галине Гавриловне Платоновой вручили благодарственное письмо главы района
Было – стало: как менялся Улан-Удэ в 2024 году
Было – стало: как менялся Улан-Удэ в 2024 году
Общество, 11.01.2025
Улан-Удэ — город перекопанных улиц, строек и перестроек. Вот лишь некоторые моменты его активного обновления, произошедшие за год
В Бурятии обещают ухудшение погоды
В Бурятии обещают ухудшение погоды
Общество, 11.01.2025
Ожидается усиление ветра 
Юный житель Бурятии создал экомультик о Байкале
Юный житель Бурятии создал экомультик о Байкале
Общество, 11.01.2025
Мальчик призывает беречь природу
Загрузка...
^