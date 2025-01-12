Победитель XIX Кубка Улан-Удэ по футзалу получил путёвку на турнир в Казахстане

Он пройдёт в апреле

Команда «БайкалАвтоТрак», победитель Кубка города Улан-Удэ по футзалу 2025 года, весной отправится в Астану на XXII турнир Yeleu cup.

«Благодаря договоренности Ассоциации любительского футбола Бурятии и Аstana Fytbol Ligasy победитель Кубка Улан-Удэ по футзалу получил путёвку на международный турнир Yeleu cup в Казахстане», - сообщает официальный телеграм-канал улан-удэнского турнира.

Как рассказал тренер команды Allur Станислав О-Юн-Бем, в декабре 2024 года в Астане прошёл Кубок чемпионов, в котором приняли участие более 20 команд со всего Казахстана. Победитель получил право представлять страну в XIX Кубке Улан-Удэ по футзалу.

И вот теперь ответный визит.

- Каждый год мы стараемся расширить географию нашего турнира, - рассказал президент Ассоциации любительского футбола Бурятии, организатор Кубка Улан-Удэ по футзалу Дугар Санжицыбиков. - Чтобы пригласить команды из других стран, я побывал в 2024 году на чемпионате мира по футзалу и специально ездил в Астану. Благодаря этому в Улан-Удэ впервые прилетела команда из Казахстана. Мы наладили сотрудничество с Astana Fytbol Ligasy. Её президент Мурат Елеупов в ответ пригласил команды из Бурятии на международный турнир Yeleu cup в Казахстане. Это право получила команда «БайкалАвтоТрак», которая выиграла в этом году Кубок Улан-Удэ.

XXII Yeleu cup пройдёт 10-13 апреля 2025 года в Астане. В нем примут участие команды из Казахстана, России, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, также приглашены команды из Китая и Австралии.