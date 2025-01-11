В Улан-Удэ у водителя конфисковали «Тойоту» за пьяную езду

25-летний житель Улан-Удэ признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».В суде установлено, что осуждённый был привлечён к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ. В июне 2024 года он управлял автомобилем «Тойота Калдина» и его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. На их требование пройти медицинское обследование он вновь отказался, что по закону расценивается как управление транспортным средством в состоянии опьянения.- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Автомобиль, на котором совершено преступление, по ходатайству прокурора конфискован в доход государства.