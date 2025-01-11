Жителей Бурятии призывают соблюдать безопасность во время крещенский купаний

В преддверии православного праздника Крещения Господня, специалисты Главного управления МЧС России по Бурятии призывают граждан и гостей республики соблюдать правила безопасности, находясь вблизи водоёмов. Специалисты напоминают, что их несоблюдение может привести к непоправимым последствиям.Сотрудники чрезвычайного ведомства отметили, что моржевание полезно не всем. Плавать в холодной воде не следует пожилым людям и детям, а тем, у кого есть хронические заболевания, такие процедуры советуют не практиковать до получения разрешения врача.Некоторые правила безопасности при купании в зимний период:- окунаться следует в специально оборудованных местах и строго под присмотром спасателей;- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;- необходимо подходить к водоёму в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.- Советуем заранее приготовить всё, что может понадобиться сразу после выхода из воды: полотенце, термос с горячим чаем и тёплую одежду, - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.