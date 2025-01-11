«Самолёт, катера»: Со дна Байкала подняли более 120 крупногабаритных находок

Водолазы МЧС проводят генеральную уборку Байкала
За 20 лет водолазы МЧС России со дна озера Байкал вытащили уже более 120 крупногабаритных находок. Среди них автомобили, катера, мотоциклы, снегоходы, вертолёт и даже самолёт.
При погружении используются акваланг, ласты, а также мешки для мусора. Работа на глубине свыше 5 метров ведётся при плохой видимости. Порой используют спецтехнику, сообщили в МЧС России.
Прибрежную территорию также убирают волонтёры и неравнодушные люди.
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