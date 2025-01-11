«Самолёт, катера»: Со дна Байкала подняли более 120 крупногабаритных находок





За 20 лет водолазы МЧС России со дна озера Байкал вытащили уже более 120 крупногабаритных находок. Среди них автомобили, катера, мотоциклы, снегоходы, вертолёт и даже самолёт.При погружении используются акваланг, ласты, а также мешки для мусора. Работа на глубине свыше 5 метров ведётся при плохой видимости. Порой используют спецтехнику, сообщили в МЧС России.Прибрежную территорию также убирают волонтёры и неравнодушные люди.