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«Самолёт, катера»: Со дна Байкала подняли более 120 крупногабаритных находок

«Самолёт, катера»: Со дна Байкала подняли более 120 крупногабаритных находок
Общество,  Фото:МЧС России
Водолазы МЧС проводят генеральную уборку Байкала

За 20 лет водолазы МЧС России со дна озера Байкал вытащили уже более 120 крупногабаритных находок. Среди них автомобили, катера, мотоциклы, снегоходы, вертолёт и даже самолёт.

При погружении используются акваланг, ласты, а также мешки для мусора. Работа на глубине свыше 5 метров ведётся при плохой видимости. Порой используют спецтехнику, сообщили в МЧС России.

Прибрежную территорию также убирают волонтёры и неравнодушные люди.





Байкал МЧС водолазы

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