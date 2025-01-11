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Жительница Бурятии отметила 85-летие

Жительница Бурятии отметила 85-летие
Общество,  Фото:vk.com/baunt1
Галине Гавриловне Платоновой вручили благодарственное письмо главы района

Жительница села Багдарин Баунтовского района Бурятии из поколения «Дети войны» Галина Гавриловна Платонова отметила 85-летний юбилей.

Галина Гавриловна родилась 2 января 1940 года в селе Романовка. За плечами у этой спокойной и мудрой женщины большой жизненный путь: голодные военные и послевоенные годы, учёба в школе, затем комсомольская путёвка на работу в СМП-270 города Бабушкин.

В 1960 году, получив специальность киномеханика, она работала в Заиграевском районе. В 1961 году, по воле судьбы, приехала в село Багдарин. Устроившись на работу в Баунтовский промкомбинат, Галина Гавриловна прошла путь от ученика швеи до мастера высшего разряда. Познав все тонкости и сложности швейного дела, она обучила этому мастерству многих учеников.

За свой труд Галина Гавриловна получила звание «Ударник коммунистического труда» и «Отличник бытового обслуживания», была награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда».

В администрации Баунтовского района отметили, что много времени она также отдавала общественной работе: избиралась секретарём комсомольской организации райбыткомбината, членом профсоюзного комитета, депутатом районного Совета. После ликвидации предприятия в 1992 году занималась воспитанием троих детей, затем 10 лет работала в Багдаринской средней школе в должности МОП. Общий стаж работы составляет 41 год.

В этом году Баунтовский эвенкийский район отмечает свой 100-летний юбилей. Галине Гавриловне Платоновой, ветерану труда из поколения «Дети войны», было вручено благодарственное письмо главы района за номером 1.
долгожитель юбилей

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