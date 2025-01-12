В Бурятии ожидается снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 января по республике облачно, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного снегопада. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём от -14 до -19, местами -21, -26, по южному Прибайкалью до -5 до -10 градусов.В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Днём 14-16 градусов ниже нуля.