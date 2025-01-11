В районе Бурятии родился первый в 2025 году ребёнок

Маму новорождённого поздравили
В Джидинском районе Бурятии первый рождённый в 2025 году малыш отправился вместе с мамой домой. С рождением сына семью села Нарын поздравил глава района Валерий Шагжитаров.
- Желаю, чтоб каждый день был наполнен смехом, радостью и светом. Пусть ваш сын станет гордостью и радостью для всей вашей семьи, - написал Валерий Шагжитаров на своей странице в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», первой новорождённой в Бурятии в 2025-ом стала девочка.
Она стала третьим ребёнком у своих родителей.
Маму новорождённого поздравили
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