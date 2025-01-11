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По Бурятии местами небольшой снег

По Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ветер переменный слабый, в отдельных районах до 11 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный слабый, в отдельных районах до 11 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -34, -39, днём -16, -21, местами -24, -29.

В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -17, -19.
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