По Бурятии местами небольшой снег

Ветер переменный слабый, в отдельных районах до 11 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января по республике: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменный слабый, в отдельных районах до 11 м/с. Температура ночью -25, -30, местами -34, -39, днём -16, -21, местами -24, -29.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -25, -27, днём -17, -19.
Для подкормки подходят нежареные семечки, овсяные хлопья, несолёное сало, сушёные ягоды и специальные зерновые смеси
Преступление произошло в Шилкинском районе
В продукте содержится много кальция и фосфора, которые важны и для детей, и для взрослых
Рапсовый жмых используется в подкормке высокопродуктивных животных
Жителей республики просят поддержать её в общероссийском конкурсе
Они обратились к бурятскому омбудсмену
Он образуется из-за выхлопов
Вилии Агаловой было 89 лет
До этого людям приходилось ждать транспорт на кирпичах
Они устроят для этого специальный обряд
Пудели являются чемпионами России