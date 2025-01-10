Забайкалец подозревается в убийстве двух человек

Шилкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».По версии следствия, вчера вечером в одной из квартир жилого дома в посёлке Первомайский Шилкинского района совершено убийство женщины и мужчины, а также покушение на убийство ещё одного мужчины, который находится в больнице.В качестве подозреваемого задержан местный житель, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.- Для координации действий правоохранительных органов на место преступления выезжал Шилкинский межрайонный прокурор Роман Бояркин, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.В рамках надзорного сопровождения расследования уголовного дела прокуратура оценит вынесенные по нему решения и обеспечит участие в суде, в том числе, при избрании меры пресечения обвиняемому.