10 января

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Забайкалец подозревается в убийстве двух человек

Забайкалец подозревается в убийстве двух человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Преступление произошло в Шилкинском районе

Шилкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц».

По версии следствия, вчера вечером в одной из квартир жилого дома в посёлке Первомайский Шилкинского района совершено убийство женщины и мужчины, а также покушение на убийство ещё одного мужчины, который находится в больнице.

В качестве подозреваемого задержан местный житель, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия.

- Для координации действий правоохранительных органов на место преступления выезжал Шилкинский межрайонный прокурор Роман Бояркин, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

В рамках надзорного сопровождения расследования уголовного дела прокуратура оценит вынесенные по нему решения и обеспечит участие в суде, в том числе, при избрании меры пресечения обвиняемому.
уголовное дело прокуратура

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