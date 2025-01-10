Жителям Бурятии рассказали, как и чем зимой подкормить птиц

В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии рассказали о подкормке птиц зимой.- Подкормка птиц — это не просто добрый жест человека для птиц, а важная помощь пернатым в зимний период. С наступлением холодов естественные источники пищи — насекомые, семена и ягоды — становятся недоступными, а подкормка помогает птицам сохранить энергию, необходимую для поддержания тепла и, соответственно, выживания, - отметили в центре.Здесь важно не путать термины «кормление» и «подкормка». Для птиц нужна именно подкормка, чтобы они не утратили способность самостоятельно добывать пищу.Начинать подкармливать рекомендуется в декабре, когда земля покрывается достаточно большим слоем снега, а природные корма остаются глубоко под ним. И важно не прекращать до весны, так как резкие перепады температуры и снегопады могут лишить птиц доступа к пище даже в марте. В конце октября-ноябре птицы могут ещё самостоятельно добывать себе пропитание.- Для подкормки подходят нежареные семечки, овсяные хлопья, несолёное сало, сушёные ягоды и специальные зерновые смеси. А можно разнообразить рацион птиц, приготовив им зерновые конфеты, шашлык и подвески из несолёного сала и сушёных яблок, - объяснили здесь.Если подкормку производите в кормушках, то лучше размещать их в тихих местах, защищённых от ветра и хищников, регулярно очищая их от снега и остатков пищи.