10 января

Популярное

Жителям Бурятии рассказали, как и чем зимой подкормить птиц

Жителям Бурятии рассказали, как и чем зимой подкормить птиц
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для подкормки подходят нежареные семечки, овсяные хлопья, несолёное сало, сушёные ягоды и специальные зерновые смеси

В Ресурсном эколого-биологическом центре Бурятии рассказали о подкормке птиц зимой.

- Подкормка птиц — это не просто добрый жест человека для птиц, а важная помощь пернатым в зимний период. С наступлением холодов естественные источники пищи — насекомые, семена и ягоды — становятся недоступными, а подкормка помогает птицам сохранить энергию, необходимую для поддержания тепла и, соответственно, выживания, - отметили в центре.

Здесь важно не путать термины «кормление» и «подкормка». Для птиц нужна именно подкормка, чтобы они не утратили способность самостоятельно добывать пищу.

Начинать подкармливать рекомендуется в декабре, когда земля покрывается достаточно большим слоем снега, а природные корма остаются глубоко под ним. И важно не прекращать до весны, так как резкие перепады температуры и снегопады могут лишить птиц доступа к пище даже в марте. В конце октября-ноябре птицы могут ещё самостоятельно добывать себе пропитание.

- Для подкормки подходят нежареные семечки, овсяные хлопья, несолёное сало, сушёные ягоды и специальные зерновые смеси. А можно разнообразить рацион птиц, приготовив им зерновые конфеты, шашлык и подвески из несолёного сала и сушёных яблок, - объяснили здесь.

Если подкормку производите в кормушках, то лучше размещать их в тихих местах, защищённых от ветра и хищников, регулярно очищая их от снега и остатков пищи.


птицы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали, как и чем зимой подкормить птиц
Жителям Бурятии рассказали, как и чем зимой подкормить птиц
Общество, 10.01.2025
Для подкормки подходят нежареные семечки, овсяные хлопья, несолёное сало, сушёные ягоды и специальные зерновые смеси

Забайкалец подозревается в убийстве двух человек
Забайкалец подозревается в убийстве двух человек
Общество, 10.01.2025
Преступление произошло в Шилкинском районе
Жителям Бурятии рассказали о пользе творога
Жителям Бурятии рассказали о пользе творога
Общество, 10.01.2025
В продукте содержится много кальция и фосфора, которые важны и для детей, и для взрослых
Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха
Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха
Общество, 10.01.2025
Рапсовый жмых используется в подкормке высокопродуктивных животных
Ёлка из Бурятии претендует на звание лучшей в стране
Ёлка из Бурятии претендует на звание лучшей в стране
Общество, 10.01.2025
Жителей республики просят поддержать её в общероссийском конкурсе
В Бурятии умерла экс-министр соцзащиты
В Бурятии умерла экс-министр соцзащиты
Общество, 10.01.2025
Вилии Агаловой было 89 лет
В пригородных микрорайонах Улан-Удэ наконец-то сделали нормальные остановки
В пригородных микрорайонах Улан-Удэ наконец-то сделали нормальные остановки
Общество, 10.01.2025
До этого людям приходилось ждать транспорт на кирпичах
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 10.01.2025
Они устроят для этого специальный обряд
Загрузка...
^