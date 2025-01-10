Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха

4 января 2025 года по заявлению улан-удэнского предприятия госинспекторами оформлено 2 фитосанитарных сертификата для экспорта 67 тонн рапсового жмыха и 0,2 куб. м крепежного материала. Подкарантинная продукция отправлена в Китай.- Рапсовый жмых используется в подкормке высокопродуктивных животных: коров, свиней, а также птенцов-бройлеров, содержат большое количество жирных кислот и минералов, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Фитосанитарные требования страны-импортёра соблюдены, организация, которая отправила подкарантинную продукцию, включена в Китайский реестр экспортёров.