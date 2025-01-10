10 января

09 января

Популярное

Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха

Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
Рапсовый жмых используется в подкормке высокопродуктивных животных

4 января 2025 года по заявлению улан-удэнского предприятия госинспекторами оформлено 2 фитосанитарных сертификата для экспорта 67 тонн рапсового жмыха и 0,2 куб. м крепежного материала. Подкарантинная продукция отправлена в Китай.

- Рапсовый жмых используется в подкормке высокопродуктивных животных: коров, свиней, а также птенцов-бройлеров, содержат большое количество жирных кислот и минералов, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Фитосанитарные требования страны-импортёра соблюдены, организация, которая отправила подкарантинную продукцию, включена в Китайский реестр экспортёров. 
экспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха
Из Улан-Удэ в Китай отправлены первые в 2025 году партии рапсового жмыха
Общество, 10.01.2025
Рапсовый жмых используется в подкормке высокопродуктивных животных
Ёлка из Бурятии претендует на звание лучшей в стране
Ёлка из Бурятии претендует на звание лучшей в стране
Общество, 10.01.2025
Жителей республики просят поддержать её в общероссийском конкурсе
В Бурятии умерла экс-министр соцзащиты
В Бурятии умерла экс-министр соцзащиты
Общество, 10.01.2025
Вилии Агаловой было 89 лет
В пригородных микрорайонах Улан-Удэ наконец-то сделали нормальные остановки
В пригородных микрорайонах Улан-Удэ наконец-то сделали нормальные остановки
Общество, 10.01.2025
До этого людям приходилось ждать транспорт на кирпичах
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 10.01.2025
Они устроят для этого специальный обряд
Более трети жителей ДФО уже запланировали отпуск на 2025 год
Более трети жителей ДФО уже запланировали отпуск на 2025 год
Общество, 10.01.2025
Большинство хотят отдыхать в летние месяцы
Загрузка...
^