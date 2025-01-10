В Бурятии идёт борьба с гололёдом на региональных трассах

Он образуется из-за выхлопов

Дорожные службы продолжают борьбу с гололёдом на региональных трассах Бурятии, сообщает телеграм-канал Бурятрегионавтодора.

«Работа по обеспечению безопасности на региональных дорогах не останавливается ни на минуту. Спецтехника ежедневно убирает снежные накаты с проезжей части и подсыпает опасные участки дорог - крутые повороты, подъёмы и спуски», - сказано в сообщении.

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 и 11 января в большинстве районов республики сохранится морозная погода. Такие условия способствуют образованию тонкой ледяной корки на проезжей части: пар из выхлопных труб моментально конденсируется, попадает на дорогу и мгновенно замерзает. Поскольку противогололедный материал (песчаная смесь) не может прочно сцепиться с ледяной поверхностью и быстро выносится за пределы проезжей части, водителям рекомендуется проявлять особую осторожность в поездках и соблюдать скоростной режим.

Дежурные диспетчеры Ситуационного центра Бурятрегионавтодора непрерывно следят за ситуацией на региональных дорогах.