В Улан-Удэ открыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой

Путь сокращён на 70 км

С 10 января заработала дорога по льду в улан-удэнский микрорайон Мостовой. Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Летом, весной и осенью этот микрорайон связан с городом единственной дорогой, проходящей через посёлок Турунтаево, - написал он в своём телеграм-канале. - Её протяженность составляет более 100 км. Однако зимой путь значительно сокращается - до 30 километров благодаря ледовой переправе (через Селенгу – ред.)».





Для обеспечения безопасности жителей в районе переправы работают пожарная, медицинская и другие экстренные службы. Кроме того, курсируют микроавтобусы.

По словам Шутенкова, длина переправы составляет около 400 метров.

«С 15 декабря мы начали регулярно измерять толщину льда, проводя мониторинг каждые три дня, - сообщил градоначальник. - Теперь она достаточна для безопасного проезда транспорта грузоподъёмностью до 5 тонн. Наши спасатели установили вешки, обозначающие направление движения автомобилей, и другие предупреждающие знаки».

Мэр отметил, что работает одностороннее движение.