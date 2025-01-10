10 января

09 января

Популярное

В Улан-Удэ открыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой

В Улан-Удэ открыли ледовую переправу в микрорайон Мостовой
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ

Путь сокращён на 70 км

С 10 января заработала дорога по льду в улан-удэнский микрорайон Мостовой. Об этом сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

«Летом, весной и осенью этот микрорайон связан с городом единственной дорогой, проходящей через посёлок Турунтаево, - написал он в своём телеграм-канале. -  Её протяженность составляет более 100 км. Однако зимой путь значительно сокращается - до 30 километров благодаря ледовой переправе (через Селенгу – ред.)».

 

Для обеспечения безопасности жителей в районе переправы работают пожарная, медицинская и другие экстренные службы. Кроме того, курсируют микроавтобусы.

По словам Шутенкова, длина переправы составляет около 400 метров.

«С 15 декабря мы начали регулярно измерять толщину льда, проводя мониторинг каждые три дня, - сообщил градоначальник. - Теперь она достаточна для безопасного проезда транспорта грузоподъёмностью до 5 тонн. Наши спасатели установили вешки, обозначающие направление движения автомобилей, и другие предупреждающие знаки».

Мэр отметил, что работает одностороннее движение.
дороги Улан-Удэ Шутенков ледовая переправа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии умерла экс-министр соцзащиты
В Бурятии умерла экс-министр соцзащиты
Общество, 10.01.2025
Вилии Агаловой было 89 лет
В пригородных микрорайонах Улан-Удэ наконец-то сделали нормальные остановки
В пригородных микрорайонах Улан-Удэ наконец-то сделали нормальные остановки
Общество, 10.01.2025
До этого людям приходилось ждать транспорт на кирпичах
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии шаманы попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 10.01.2025
Они устроят для этого специальный обряд
Более трети жителей ДФО уже запланировали отпуск на 2025 год
Более трети жителей ДФО уже запланировали отпуск на 2025 год
Общество, 10.01.2025
Большинство хотят отдыхать в летние месяцы
Сельчан в Бурятии встревожила «закипевшая» река
Сельчан в Бурятии встревожила «закипевшая» река
Общество, 10.01.2025
Люди заявили, что она угрожает пешеходному мосту
В столице Бурятии полчаса простаивали трамваи
В столице Бурятии полчаса простаивали трамваи
Общество, 10.01.2025
Их «парализовало» из-за неисправности одного вагона
Загрузка...
^