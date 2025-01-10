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Родным погибшего военнослужащего из Бурятии помогли получить выплату

Родным погибшего военнослужащего из Бурятии помогли получить выплату
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они обратились к бурятскому омбудсмену 

В конце 2024 года к уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратилась мама военнослужащего из Бурятии. Как выяснилось, наш земляк погиб на специальной военной операции в апреле. Однако семья бойца недополучила положенную по закону единовременную выплату, хотя через военкомат в воинскую часть по месту жительства направили все необходимые документы.

Деньги не поступали более полугода. Омбудсмен, в свою очередь, попросила командующего Центральным военным округом провести проверку. В итоге на личные банковские карты членов семьи военного перечислили все причитающиеся им средства.

Кроме того, выяснилось, что в июле мужчину посмертно наградили орденом Мужества. Кадровый орган ЦВО направил его в военный комиссариат Бурятии. 
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