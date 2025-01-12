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Жители Бурятии рвутся стать шаманами

Жители Бурятии рвутся стать шаманами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Однако вступить на этот путь могут только избранные
 
В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» рассказали, как люди становятся шаманами. Такие запросы, как выяснилось, часто поступают в МРОШ – некоторые жители Бурятии интересуются, можно ли пройти в центре какое-либо обучение.

Однако в «Тэнгэри» заявили: стать шаманом по личному желанию невозможно.

- Мы не проводим курсы, семинары или тренинги по шаманизму. К нам обращаются люди, страдающие от так называемой шаманской болезни – особого состояния, которое является признаком избрания духами для служения, – пояснили на официальной странице МРОШ во «ВКонтакте».
 
Но бывает, что кто-то, наоборот, ошибочно принимает свои недуги или жизненные трудности за зов предков.
 
- Путь шамана определяется не человеком, а его родовыми божествами. Будущие адепты тэнгэрианства приносят угощения своим духам-покровителям и именно они решают, достоин ли их потомок быть наделённым шаманской силой, – подчеркнули в «Тэнгэри». – Если божества дают благословение, избранник начинает свой путь. Летом, в период открытия Небесных врат, проводится обряд посвящения (возрастное ограничение – 12+), который знаменует начало служения богам и людям.

После обряда новоиспечённый шаман вступает на непростой путь обучения.
 
- Мы принимаем в наш центр только после посвящения по бурят-монгольской традиции. Наставниками становятся практикующие шаманы, но главные учителя – это сами божества, открывающие тайны своего мира. Обучение продолжается всю жизнь, ведь путь шамана – это постоянное духовное развитие и глубокая работа с силами природы и предков, – отметили в МРОШ.

Так в заключение добавили, что шаманизм – не профессия и не ремесло, а божественное служение, доступное лишь избранным.

В последнее время шаманы в Бурятии начали набирать небывалую популярность. Наши земляки ищут служителей этого древнего культа через соцсети и даже ночуют около домов некоторых из них, чтобы попасть на приём. Ждать своей очереди порой приходится по несколько дней.

Федеральные СМИ и те пишут, что шаманов сегодня приглашают чуть ли не на каждую вторую сделку с недвижимостью, а ещё зовут их для проведения обрядов в новом жилье (12+).

Объяснение этому ранее тоже дали в МРОШ «Тэнгэри». Там сообщили: причина – не только культурные традиции, но и в глубинная потребность человека в поиске духовной поддержки, гармонии и исцеления.

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