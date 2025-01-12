Жители Бурятии рвутся стать шаманами



В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» рассказали, как люди становятся шаманами. Такие запросы, как выяснилось, часто поступают в МРОШ – некоторые жители Бурятии интересуются, можно ли пройти в центре какое-либо обучение.



Однако в «Тэнгэри» заявили: стать шаманом по личному желанию невозможно.



- Мы не проводим курсы, семинары или тренинги по шаманизму. К нам обращаются люди, страдающие от так называемой шаманской болезни – особого состояния, которое является признаком избрания духами для служения, – пояснили на официальной странице МРОШ во «ВКонтакте».



Но бывает, что кто-то, наоборот, ошибочно принимает свои недуги или жизненные трудности за зов предков.



- Путь шамана определяется не человеком, а его родовыми божествами. Будущие адепты тэнгэрианства приносят угощения своим духам-покровителям и именно они решают, достоин ли их потомок быть наделённым шаманской силой, – подчеркнули в «Тэнгэри». – Если божества дают благословение, избранник начинает свой путь. Летом, в период открытия Небесных врат, проводится обряд посвящения (возрастное ограничение – 12+), который знаменует начало служения богам и людям.



После обряда новоиспечённый шаман вступает на непростой путь обучения.



- Мы принимаем в наш центр только после посвящения по бурят-монгольской традиции. Наставниками становятся практикующие шаманы, но главные учителя – это сами божества, открывающие тайны своего мира. Обучение продолжается всю жизнь, ведь путь шамана – это постоянное духовное развитие и глубокая работа с силами природы и предков, – отметили в МРОШ.



Так в заключение добавили, что шаманизм – не профессия и не ремесло, а божественное служение, доступное лишь избранным.





