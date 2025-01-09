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В Бурятии хирург стал победителем соревнований по практической стрельбе

В Бурятии хирург стал победителем соревнований по практической стрельбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Тимур Доржиев завоевал три медали

В конце декабря в республике состоялся III кубок Бурятского регионального отделения Российского Союза боевых искусств по практической стрельбе, посвящённый воинам СВО.

В турнире приняли участие 207 человек, 50 команд: представители спортивных федераций, органов исполнительной власти и силовых структур Бурятии.

В составе команды тренеров федерации «Союз смешанных боевых единоборств «ММА России» РБ выступил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы имени Семашко Тимур Доржиев.

Тимур Доржиев завоевал три медали среди тренеров и руководителей региональных спортивных федераций:

- 1 место - в личном зачёте по дуэльной стрельбе;
- 1 место - в командной дуэльной эстафете;
- 3 место - в командном зачёте.

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