В Бурятии хирург стал победителем соревнований по практической стрельбе

В конце декабря в республике состоялся III кубок Бурятского регионального отделения Российского Союза боевых искусств по практической стрельбе, посвящённый воинам СВО.В турнире приняли участие 207 человек, 50 команд: представители спортивных федераций, органов исполнительной власти и силовых структур Бурятии.В составе команды тренеров федерации «Союз смешанных боевых единоборств «ММА России» РБ выступил заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы имени Семашко Тимур Доржиев.Тимур Доржиев завоевал три медали среди тренеров и руководителей региональных спортивных федераций:

- 1 место - в личном зачёте по дуэльной стрельбе; - 1 место - в командной дуэльной эстафете; - 3 место - в командном зачёте.