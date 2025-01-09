В Улан-Удэ откроется выставка «Модогоев и его время»

С 15 января в музее истории Бурятии имени Хангалова начнёт работу мультимедийная выставка «Модогоев и его время», посвящённая 110-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Андрея Урупхеевича Модогоева.Андрей Урупхеевич родился 15 января 1915 года в улусе Загатуй Баяндаевского района Иркутской области. С 1962 по 1984 годы возглавлял партийную организацию автономной республики. В 1966-1971 гг. избирался кандидатом в члены, затем в 1971-1986 гг. членом ЦК КПСС. Более двух десятилетий (с 1962 по 1984 гг.) являлся депутатом Верховного Совета СССР, более 40 лет занимал крупные посты в политическом руководстве и государственном управлении республики.Первый секретарь Улан-Удэнского горкома комсомола, первый секретарь Бурят-Монгольского обкома комсомола, секретарь ОК КПСС, зам. председателя Совета Министров республики, 1-й секретарь Кяхтинского РК КПСС, инструктор ЦК КПСС, секретарь ОК КПСС по пропаганде и агитации, председатель Совета министров Бур. АССР, первый секретарь Бурятского ОК КПСС.- За время правления Андрей Урупхеевич Модогоев внёс значительный вклад в развитие республики. При нём открылись театры, институты, дома пионеров и флагманские заводы. Также при нём началось строительство Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали, - рассказывают в Национальном музее Бурятии.На выставке будут представлены фотографии, архивные документы, личные вещи Андрея Урупхеевича, переданные в дар семьёй Национальному музею республики.