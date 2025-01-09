19 тысяч зрителей посмотрели новогодние спектакли в Бурятском театре оперы и балета

Бурятский театр оперы и балета подвёл итоги новогодней кампании. Всего музыкальную сказку «Золушка» (возрастное ограничение 0+) и балет «Щелкунчик» (0+) посмотрели более 19 тысяч человек.- Бурятский театр оперы и балета впервые провёл предновогоднюю неделю «Щелкунчиков» (0+). Два раза в день с 24 по 30 декабря зрители могли посмотреть самый новогодний балет. В январские праздники традиционно прошли показы сказки «Золушка» (0+), а в канун Рождества и сам праздник – снова «Щелкунчик» (0+), - рассказали в учреждении культуры.Здесь уточнили, что артисты дали 40 спектаклей.Бесплатно посетили новогодние мероприятия в театре оперы и балета члены семей участников СВО, дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи.