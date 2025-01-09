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В Бурятии в 2024 году высадили свыше 26 млн саженцев сосны

В Бурятии в 2024 году высадили свыше 26 млн саженцев сосны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Республика вошла в десятку лучших регионов по результатам всероссийской акции

В Бурятии в 2024 году высажено рекордное число сеянцев сосны обыкновенной - свыше 26 млн. Республика вошла в десятку лучших регионов по результатам прошедшей всероссийской акции «Сохраним лес».

- Несмотря на все трудности, можно с уверенностью заявить, что Республиканское агентство лесного хозяйства справилось с поставленными целями. Сотрудники показали высокий уровень профессионализма. Неоднократно мы говорили про непростой пожароопасный сезон и героизм наших огнеборцев, и сегодня я хочу в очередной раз поблагодарить коллег за труд и преданность делу. Все направления деятельности были отработаны, результаты есть, как и новые планы, - отметил Сергей Борошноев, руководитель агентства лесного хозяйства Бурятии.

Самой сложной и основной задачей для лесников всегда была борьба с пожарами. В уходящем году зарегистрирован 641 лесной пожар. Специалисты успешно завершили пожароопасный сезон, кроме того, помогали в тушении другим регионам - Забайкальскому краю, Якутии и Тыве.

В 2024 году проведено более 17 тысяч патрулирований. Мера необходима для раннего выявления нарушений пожарной и санитарной безопасности, незаконной рубки лесных насаждений. Кроме непосредственно поимки недобросовестных граждан, в рамках патрулирования проводится профилактическая работа с лесопользователями и жителями во время посещения леса.

За год выполнено 100% лесопатологических обследований на общей площади более 13 тысяч га. Работа является основой для выполнения дальнейших действий в лесу, по итогам обследований назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия, выявляется наличие заражённых или погибших деревьев.

Впервые в Бурятии прошёл межрегиональный слёт школьных лесничеств, который собрал 200 детей с разных уголков страны. Соревнования направлены на экологическое воспитание подрастающего поколения, формирование кадрового резерва лесного хозяйства и популяризацию лесной профессии.

Также лесники помогали участникам СВО и их семьям. Лесхозы Бурятии неоднократно привозили дрова семьям бойцов, нуждающимся в поддержке. Обеспечивали техникой и другими необходимыми вещами земляков в зоне СВО. Отправили коллеге, который защищает Родину, УАЗ «Буханка». 
саженцы агентство лесного хозяйства

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