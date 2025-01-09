В Бурятии 18-летний парень шатался по перегону с марихуаной



Этот инцидент произошёл около железнодорожного перегона «Медведчиково – Саянтуй». Сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте при патрулировании этого района заметили 18-летнего молодого человека.



При личном досмотре у него обнаружили и изъяли полимерный пакет с растительной массой. Проведённая позднее экспертиза показала, что в нём было более 200 граммов марихуаны. Парень заявил, что собрал «травку» в поле для личного потребления, без цели сбыта.



Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств»). Злоумышленника поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

