В Улан-Удэ жильцы четырёх домов полдня куковали без горячей воды

В последний день новогодних каникул в столице Бурятии случилась утечка на сетях. Из-за этого четыре МКД на улице Тобольская остались без горячей воды.В оперативной сводке по городу сообщается, что произошло всё в районе дома № 51, а «время устранения технологических нарушений составило от 2 часов 20 минут до 3 часов 19 минут». Однако, по словам самих жильцов, ГВС не было полдня. Благо цивилизации вернулось в квартиры уже ближе к 21:00.