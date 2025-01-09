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В Улан-Удэ жильцы четырёх домов полдня куковали без горячей воды

В Улан-Удэ жильцы четырёх домов полдня куковали без горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она исчезла на несколько часов

В последний день новогодних каникул в столице Бурятии случилась утечка на сетях. Из-за этого четыре МКД на улице Тобольская остались без горячей воды.

В оперативной сводке по городу сообщается, что произошло всё в районе дома № 51, а «время устранения технологических нарушений составило от 2 часов 20 минут до 3 часов 19 минут». Однако, по словам самих жильцов, ГВС не было полдня. Благо цивилизации вернулось в квартиры уже ближе к 21:00.

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