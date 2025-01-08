08 января

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Команда «БайкалАвтоТрак» победила на Кубке Улан-Удэ по футзалу

Команда «БайкалАвтоТрак» победила на Кубке Улан-Удэ по футзалу
Общество,  Фото:скриншот с видео администрации Улан-Удэ
В соревнованиях принимали участие 24 команды

Команда из бурятской столицы «БайкалАвтоТрак» одержала победу в XIX международном турнире по футзалу «Кубок города Улан-Удэ».

- «БайкалАвтоТрак» одержал победу в напряжённой борьбе с опытными игроками команды «Навбахор-2» из Узбекистана. Нашим футболистам удалось завоевать главный трофей турнира, обыграв противника со счётом 6:3. Кубок Улан-Удэ остаётся в нашем городе, - сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Третье место заняла команда из Нового Уренгоя «Факел-Ямал».

Традиционный XIX турнир по футзалу «Кубок города Улан-Удэ» проходит с 4 по 8 января на двух спортивных аренах: в физкультурно-спортивном комплексе и в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

В этом году турнир собрал рекордное количество команд - 24. Побороться за главный кубок приехали настоящие звёзды мини-футбола из Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Нового Уренгоя, Красноярска, Хабаровска, Иркутска, Братска, Ангарска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.

Призовой фонд - 1 млн рублей. Кроме Кубка и медалей, лучшим игрокам будут вручены бурятские «Золотой мяч» и «Золотая бутса». С 2008 года Кубок выигрывали команды из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Москвы и Новокузнецка.

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соревнования футзал Кубок города Улан-Удэ

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