Команда «БайкалАвтоТрак» победила на Кубке Улан-Удэ по футзалу

Команда из бурятской столицы «БайкалАвтоТрак» одержала победу в XIX международном турнире по футзалу «Кубок города Улан-Удэ».- «БайкалАвтоТрак» одержал победу в напряжённой борьбе с опытными игроками команды «Навбахор-2» из Узбекистана. Нашим футболистам удалось завоевать главный трофей турнира, обыграв противника со счётом 6:3. Кубок Улан-Удэ остаётся в нашем городе, - сообщается в телеграм-канале городской администрации.Третье место заняла команда из Нового Уренгоя «Факел-Ямал».Традиционный XIX турнир по футзалу «Кубок города Улан-Удэ» проходит с 4 по 8 января на двух спортивных аренах: в физкультурно-спортивном комплексе и в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.В этом году турнир собрал рекордное количество команд - 24. Побороться за главный кубок приехали настоящие звёзды мини-футбола из Китая, Монголии, Казахстана, Узбекистана, Нового Уренгоя, Красноярска, Хабаровска, Иркутска, Братска, Ангарска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.Призовой фонд - 1 млн рублей. Кроме Кубка и медалей, лучшим игрокам будут вручены бурятские «Золотой мяч» и «Золотая бутса». С 2008 года Кубок выигрывали команды из Улан-Удэ, Иркутска, Ангарска, Москвы и Новокузнецка.