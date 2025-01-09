По Бурятии переменная облачность

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 января по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13, по южному Прибайкалью порывы до 14-16 м/с, позёмка. Температура ночью -27, -32, местами -35, -40, по Прибайкалью -16, -21, днём -20, -25, местами -15, -20, по южному Прибайкалью -8, -13.В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -29, -31, днём -21, -23.