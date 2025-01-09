По Бурятии переменная облачность

Днём -20, -25, местами -15, -20
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 января по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13, по южному Прибайкалью порывы до 14-16 м/с, позёмка. Температура ночью -27, -32, местами -35, -40, по Прибайкалью -16, -21, днём -20, -25, местами -15, -20, по южному Прибайкалью -8, -13.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -29, -31, днём -21, -23.
В соревнованиях принимали участие 24 команды
Серафима Семёновна около 40 лет проработала в системе здравоохранения
В опросе приняли участие учителя и родители одиннадцатиклассников
Статуя богини – подарок театру от Пандито Хамбо Ламы
По республике похолодание, переменная облачность
Горожан просят не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, упаковки и другие посторонние предметы
Каждый присутствующий сможет получить частичку песочной Мандалы и благословение божества
Источник появился рядом с территорией детского сада
Специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов
За многолетний безупречный труд Борис Цыбиков был награждён многочисленными почётными грамотами
Осуждённые смогли продемонстрировать свои творческие способности
В регионе проведено более 1500 мероприятий
В некоторых районах потеплеет до -4
А всего за год в республике исчезло более 1100 человек
Его возводят рядом с лукодромом