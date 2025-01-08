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В Бурятии ушла из жизни ветеран труда

В Бурятии ушла из жизни ветеран труда
Общество,  Фото:пресс-служба министерства здравоохранения Бурятии
Серафима Семёновна около 40 лет проработала в системе здравоохранения

На 100-м году ушла из жизни ветеран труда, отличник здравоохранения СССР Серафима Семёновна Баженова. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Бурятии.

Серафима Семёновна около 40 лет проработала в системе здравоохранения, из них 30 лет в санитарно-эпидемиологической службе.

Серафима Семёновна (урождённая Турунхаева) родилась 8 марта 1925 года в селе Корсаково Кабанского района Бурятии. Окончила Харбатовскую школу, а после медицинское училище в городе Усолье-Сибирское. После окончания училища в 1944 году работала участковым фельдшером. В 1947 году по направлению Минздрава республики работала в Оймурской больнице. В 1948 году перешла на работу в санэпидстанцию в селе Байкало-Кудара, а с 1956 года — в СЭС в Улан-Удэ, где и проработала до выхода на пенсию. Но и затем продолжала работать в других медицинских учреждениях.

Серафима Семёновна — ветеран труда, награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР», знаком «Ударник коммунистического труда», медалью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, медалью Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г., юбилейными медалями к 50-летию, 60-летию, 65-летию в Великой Отечественной войне, а также памятными медалями в честь 60-летия и 70-летия Республиканской санитарно-эпидемиологической службы.

С супругом Семёном Мандархановичем Баженовым воспитали четверых детей. У Серафимы Семёновны 6 внуков и 14 правнуков.

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