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В Улан-Удэ в каждой второй семье выпускники на январских каникулах готовятся к ЕГЭ

В Улан-Удэ в каждой второй семье выпускники на январских каникулах готовятся к ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В опросе приняли участие учителя и родители одиннадцатиклассников

Большинство учителей и родителей выпускников 11 классов считают, что в январские каникулы нельзя расслабляться. В опросе сервиса SuperJob приняли участие учителя школ и родители одиннадцатиклассников из Улан-Удэ.

В планах 7 из 10 педагогов, работающих в школах, «не давать себе роздыху» в первую декаду января. Так, 33% хотят заниматься проверкой работ учащихся, заполнением документов и школьных электронных порталов, отчётами, планированием, подготовкой к урокам. 30% планирует выделить время на прохождение педагогических курсов онлайн. 24% будут подрабатывать репетиторством. 16% собираются заниматься с отстающими учениками. Каждый шестой учитель запланировал внеурочные активности для своего класса: экскурсии, посещения театров, походы в кино и на катки и проч. 20% будут решать другие рабочие вопросы.

Похоже, каникулы не для отдыха и у выпускников: большинство их родителей уверяет, что первая декада января будет посвящена подготовке к ЕГЭ. По словам 42% матерей и отцов, их ребёнок достаточно мотивирован и будет заниматься сам, без напоминаний. 12% родителей будут заставлять 11-классников готовиться к ЕГЭ. Только каждый третий родитель выпускника считает, что в январские каникулы можно отдохнуть.
выпускники опрос

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