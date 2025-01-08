В Бурятском драмтеатре появилась богиня Янжима

В Бурятском театре драмы появилась богиня Янжима. Статуя богини Янжимы - покровительницы искусств, дарующей потомство, мудрость, знания, красноречие, тонкий ум и оберегающей творческих людей - теперь заняла своё место на 3 этаже фойе театра.- Статуя Янжимы (Сарасвати) - это подарок Государственному Бурятскому академическому театру драмы имени Хоца Намсараева от XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. По специальному заказу статую изготовили в Тибете и доставили в Россию, - сообщили в учреждении культуры.20 декабря 2024 года ламы Иволгинского дацана: главный унзат (запевала) Аюша Мункуев и шогомба (ответственный за ритуальную часть) Дамба Мункуев, - сделали, согласно буддийским канонам, закладку (шун) в статую, а 27 декабря провели ритуал рабнай (освящение). На освящении статуи присутствовали художественный руководитель театра Олег Юмов, артисты и сотрудники театра, а также министр культуры республики Соелма Дагаева, которая отметила символизм такого подарка и важность его нахождения в храме искусства.- Теперь каждый зритель театра может подняться на 3 этаж фойе и поклониться богине Янжиме, произнеся её мантру: ОМ НАМА САРА САДЖЕ СУХА, - отметили в театре.