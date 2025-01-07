07 января

06 января

Популярное

С начала года в Улан-Удэ устранили 60 засоров на канализационных сетях

С начала года в Улан-Удэ устранили 60 засоров на канализационных сетях
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Горожан просят не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, упаковки и другие посторонние предметы

Уже с начала 2025 года сотрудники МУП «Водоканал» устранили 60 засоров на канализационных сетях.

- Мы хотим напомнить вам о простых, но важных правилах пользования канализацией, чтобы ваши праздничные дни прошли без неприятностей, - отметили в «Водоканале».

Несколько полезных советов от МУП:

- не сливайте жиры и масла — после приготовления блюд соберите их в контейнер и утилизируйте с отходами. Это поможет избежать засоров;
- берегите унитаз — не выбрасывайте в него влажные салфетки, упаковки и другие посторонние предметы;
- используйте мусорное ведро для сбора остатков еды, овощей и фруктов. Это предотвращает засоры в раковине;
- внимание к морозам! Убедитесь, что трубы в частных домах должным образом утеплены, чтобы избежать их замерзания;
- регулярно очищайте слив в ванной — волосы и другие частицы могут занять много места и вызвать проблему.


Водоканал канализация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В дацане Бурятии пройдёт разрушение Мандалы исполнения желаний
В дацане Бурятии пройдёт разрушение Мандалы исполнения желаний
Общество, 07.01.2025
Каждый присутствующий сможет получить частичку песочной Мандалы и благословение божества
В прибрежном районе Бурятии забил горячий источник
В прибрежном районе Бурятии забил горячий источник
Общество, 07.01.2025
Источник появился рядом с территорией детского сада
В Бурятии сотрудники МЧС перед Рождеством проверили храмы
В Бурятии сотрудники МЧС перед Рождеством проверили храмы
Общество, 07.01.2025
Специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов
В Бурятии ушёл из жизни опытный хирург
В Бурятии ушёл из жизни опытный хирург
Общество, 07.01.2025
За многолетний безупречный труд Борис Цыбиков был награждён многочисленными почётными грамотами
В Бурятии прошли конкурсы снежных фигур среди осуждённых
В Бурятии прошли конкурсы снежных фигур среди осуждённых
Общество, 07.01.2025
Осуждённые смогли продемонстрировать свои творческие способности
В Бурятии почти 60% жителей занимаются спортом
В Бурятии почти 60% жителей занимаются спортом
Общество, 07.01.2025
В регионе проведено более 1500 мероприятий
В Бурятии прекратится снег
В Бурятии прекратится снег
Общество, 07.01.2025
В некоторых районах потеплеет до -4
38 пропавших в Бурятии нашли мёртвыми
38 пропавших в Бурятии нашли мёртвыми
Общество, 06.01.2025
А всего за год в республике исчезло более 1100 человек
Улан-удэнцы «потеряли» маршрутки № 29 и 30
Улан-удэнцы «потеряли» маршрутки № 29 и 30
Общество, 06.01.2025
Пассажиры не могут дождаться их на остановках
Таксисты в Улан-Удэ массово отказываются возить детей
Таксисты в Улан-Удэ массово отказываются возить детей
Общество, 06.01.2025
Они объявили своеобразный бойкот маленьким пассажирам
Полтинник в столице Бурятии продают почти за два миллиона
Полтинник в столице Бурятии продают почти за два миллиона
Общество, 06.01.2025
Улан-удэнец запросил астрономическую сумму за монету из СССР
В Бурятию продолжают упорно рваться из-за границы
В Бурятию продолжают упорно рваться из-за границы
Общество, 06.01.2025
В республику вовсю едут из Китая, Монголии, Грузии и даже Германии
В столице Бурятии готовятся к встрече Рождества Христова
В столице Бурятии готовятся к встрече Рождества Христова
Общество, 06.01.2025
Улан-удэнцам рассказали, где и когда начнутся рождественские службы

Позитив

Cannot find 'longread_scroll_new' template with page ''

Блоги

Загрузка...
^