С начала года в Улан-Удэ устранили 60 засоров на канализационных сетях

Горожан просят не выбрасывать в унитаз влажные салфетки, упаковки и другие посторонние предметы
Уже с начала 2025 года сотрудники МУП «Водоканал» устранили 60 засоров на канализационных сетях.
- Мы хотим напомнить вам о простых, но важных правилах пользования канализацией, чтобы ваши праздничные дни прошли без неприятностей, - отметили в «Водоканале».
Несколько полезных советов от МУП:
- не сливайте жиры и масла — после приготовления блюд соберите их в контейнер и утилизируйте с отходами. Это поможет избежать засоров;
- берегите унитаз — не выбрасывайте в него влажные салфетки, упаковки и другие посторонние предметы;
- используйте мусорное ведро для сбора остатков еды, овощей и фруктов. Это предотвращает засоры в раковине;
- внимание к морозам! Убедитесь, что трубы в частных домах должным образом утеплены, чтобы избежать их замерзания;
- регулярно очищайте слив в ванной — волосы и другие частицы могут занять много места и вызвать проблему.
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