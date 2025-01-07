С начала года в Улан-Удэ устранили 60 засоров на канализационных сетях

Уже с начала 2025 года сотрудники МУП «Водоканал» устранили 60 засоров на канализационных сетях.- Мы хотим напомнить вам о простых, но важных правилах пользования канализацией, чтобы ваши праздничные дни прошли без неприятностей, - отметили в «Водоканале».Несколько полезных советов от МУП:- не сливайте жиры и масла — после приготовления блюд соберите их в контейнер и утилизируйте с отходами. Это поможет избежать засоров;- берегите унитаз — не выбрасывайте в него влажные салфетки, упаковки и другие посторонние предметы;- используйте мусорное ведро для сбора остатков еды, овощей и фруктов. Это предотвращает засоры в раковине;- внимание к морозам! Убедитесь, что трубы в частных домах должным образом утеплены, чтобы избежать их замерзания;- регулярно очищайте слив в ванной — волосы и другие частицы могут занять много места и вызвать проблему.