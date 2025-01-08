В Улан-Удэ днём до 22 градусов мороза

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 января по республике: похолодание, переменная облачность, преимущественно без осадков, утром при прояснении туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -26, -31, местами -35, -40, по Прибайкалью при облачности -18, -23, днём -19, -24, местами -12, -17, по северу в низких местах -24, -29.В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью западный слабый, днём с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью -27, -29, днём -20, -22.