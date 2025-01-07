В дацане Бурятии пройдёт разрушение Мандалы исполнения желаний

Каждый присутствующий сможет получить частичку песочной Мандалы и благословение божества
8 января в Тугнуйском дацане в Мухоршибирском районе состоится большой обряд - произойдёт разрушение песочной Мандалы исполнения желаний Будды любви и сострадания Арьябалы. Об этом сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- В завершение каждый присутствующий сможет получить частичку Мандалы и благословение божества. Данный песок считается очень сильной защитой, хранить его дома или носить с собой будет очень благоприятно как для здоровья, так и осуществления задуманного, - отметил Вандан лама, ширээтэ Тугнуйского дацана.
Начало в 11.00.
Возрастное ограничение 0+
Каждый присутствующий сможет получить частичку песочной Мандалы и благословение божества
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