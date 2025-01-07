В прибрежном районе Бурятии забил горячий источник

скриншот с видео из группы «Прибайкалье-инфо.24/7»

Фото: скриншот с видео из группы «Прибайкалье-инфо.24/7»

Накануне, 6 января, днём в селе Горячинск Прибайкальского района забил горячий источник.Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», источник забил рядом с территорией детсада. Рабочие отвели воду с дороги.Обладает ли новый источник целебными свойствами, пока неизвестно.