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В прибрежном районе Бурятии забил горячий источник

В прибрежном районе Бурятии забил горячий источник
Общество,  Фото:скриншот с видео из группы «Прибайкалье-инфо.24/7»
Источник появился рядом с территорией детского сада

Накануне, 6 января, днём в селе Горячинск Прибайкальского района забил горячий источник.

Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», источник забил рядом с территорией детсада. Рабочие отвели воду с дороги.

Обладает ли новый источник целебными свойствами, пока неизвестно. 
источник

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