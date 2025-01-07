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В Бурятии сотрудники МЧС перед Рождеством проверили храмы

В Бурятии сотрудники МЧС перед Рождеством проверили храмы
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
Специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов

Для обеспечения безопасности перед светлым праздником – Рождеством, сотрудники МЧС провели превентивные мероприятия в храмах и церквях, задействованных в его проведении.

Специалисты оказали методическую и консультативную помощь настоятелям храмов, обратили внимание на выполнение требований пожарной безопасности, обеспечение безопасной эвакуации, на состояние эвакуационных выходов, работу систем противопожарной защиты, безопасное использование открытого огня, организацию дежурства администрации, готовность персонала к действиям при возникновении пожара, состояние электрического оборудования, наличие противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения.

С работниками и служителями проведены дополнительные инструктажи и беседы на противопожарную тематику.

- Помните о правилах пожарной безопасности. Зажжённые свечи являются источником открытого огня, поэтому необходимо быть осторожными при обращении с ними. Берегите себя и своих близких, - обратились в ГУ МЧС России по Бурятии.

При обнаружении пожара немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
МЧС безопасность Рождество храм церковь

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